Marché à Saint-Sulpice-Les-Feuilles Centre ville Saint-Sulpice-les-Feuilles, 26 septembre 2023, Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Saint-Sulpice-les-Feuilles,Haute-Vienne

Le marché de Saint-Sulpice-Les-Feuilles se déroule tous les mardis matin dans le centre du village..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 12:00:00. .

Centre ville

Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Sulpice-Les-Feuilles market takes place every Tuesday morning in the village center.

El mercado de Saint-Sulpice-Les-Feuilles tiene lugar todos los martes por la mañana en el centro del pueblo.

Der Markt in Saint-Sulpice-Les-Feuilles findet jeden Dienstagmorgen im Zentrum des Dorfes statt.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin