Samedis en musique Centre-ville, 2 septembre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Tous les samedis matins d’été, animation musicale du centre-ville pendant le marché. Des groupes locaux représentant tous les styles, du jazz au pop, en passant par le rock et les musiques du monde, vont réveiller ce joli marché :

Ce samedi : suivez SAXY CROONER au cœur du marché !.

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 13:00:00. .

Centre-ville

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday morning in summer, musical entertainment in the town center during the market. Local bands representing all styles, from jazz and pop to rock and world music, will liven up this pretty market:

This Saturday: follow SAXY CROONER into the heart of the market!

Todos los sábados por la mañana en verano, hay música en directo en el centro de la ciudad durante el mercado. Grupos locales de todos los estilos, desde jazz y pop hasta rock y músicas del mundo, animarán este bonito mercado:

Este sábado: ¡siga a SAXY CROONER hasta el corazón del mercado!

Jeden Samstagmorgen im Sommer musikalische Unterhaltung im Stadtzentrum während des Marktes. Lokale Bands, die alle Stilrichtungen von Jazz über Pop und Rock bis hin zu Weltmusik vertreten, werden diesen schönen Markt aufwecken:

Diesen Samstag: Folgen Sie SAXY CROONER ins Herz des Marktes!

Mise à jour le 2023-05-25 par Landes Chalosse