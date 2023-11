Village de noël Centre ville Saint-Paul-Trois-Châteaux, 2 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Village de Noël dans tout le centre-ville avec des animations offertes par l’association des commerçants « Ateliers et Vitrines ». 80 exposants sont attendus (artisanat et gastronomie)..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 21:00:00. .

Centre ville Le courreau

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas village throughout the town center, with entertainment provided by the « Ateliers et Vitrines » merchants’ association. 80 exhibitors expected (crafts and gastronomy).

Pueblo navideño por todo el centro de la ciudad, amenizado por la asociación de comerciantes « Ateliers et Vitrines ». se esperan 80 expositores (artesanía y gastronomía).

Weihnachtsdorf im gesamten Stadtzentrum mit Unterhaltungsangeboten, die von der Händlervereinigung « Ateliers et Vitrines » angeboten werden. es werden 80 Aussteller erwartet (Kunsthandwerk und Gastronomie).

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence