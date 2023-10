MARCHÉ DE NOËL Centre-ville Saint-Mihiel, 16 décembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Les commerçants sammiellois vous proposent des marchés de Noël les 16 et 17 décembre à Saint-Mihiel parking Mercure de 10h à 18h

Huîtres, champagne, foie gros, escargots, vin chaud…. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

Centre-ville Parking Mercure

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Sammiellois merchants offer Christmas markets on December 16 and 17 in Saint-Mihiel, Mercure parking lot, from 10 a.m. to 6 p.m

Oysters, champagne, foie gras, snails, mulled wine?

Los comerciantes de Sammiellois celebrarán mercadillos navideños los días 16 y 17 de diciembre en Saint-Mihiel, en el aparcamiento del Mercure, de 10.00 a 18.00 horas

Ostras, champán, foie gras, caracoles, vino caliente..

Die Geschäftsleute von Samsiel bieten Ihnen Weihnachtsmärkte am 16. und 17. Dezember in Saint-Mihiel Parkplatz Mercure von 10 bis 18 Uhr

Austern, Champagner, Gänseleberpastete, Schnecken, Glühwein?

Mise à jour le 2023-10-20 par OT COEUR DE LORRAINE