Vide-grenier de Lo Saint Marsaut Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

SAINT LÉONARD DE NOBLAT Vide-grenier de Lo Saint Marsaut Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat, 4 août 2024, Saint-Léonard-de-Noblat. Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 08:00:00

fin : 2024-08-04 Grand vide-grenier organisé par Lo Saint Marsaut avec de nombreux exposants dans les rues de la cité médiévale..

Grand vide-grenier organisé par Lo Saint Marsaut avec de nombreux exposants dans les rues de la cité médiévale.

Grand vide-grenier organisé par Lo Saint Marsaut avec de nombreux exposants dans les rues de la cité médiévale. .

Centre ville

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT de Noblat Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, SAINT LÉONARD DE NOBLAT Autres Code postal 87400 Lieu Centre ville Adresse Centre ville Ville Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne Lieu Ville Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Latitude 45.838046 Longitude 1.490374 latitude longitude 45.838046;1.490374

Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard-de-noblat/