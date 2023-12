Marché de Noël Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat, 1 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Marché de Noël organisé par l’association Lo Saint-Marsaut dans le centre ville de la cité médiévale avec la descente du Père Noël du clocher à 15h et tirage de la tombola avec près de 2000€ de chèques cadeaux à gagner..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Centre ville

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market organized by the Lo Saint-Marsaut association in the town center of the medieval city, with Santa Claus descending from the bell tower at 3pm and a raffle with nearly 2,000? worth of gift vouchers up for grabs.

Mercado navideño organizado por la asociación Lo Saint-Marsaut en el centro de la ciudad medieval, con la bajada de Papá Noel desde el campanario a las 15:00 h y un sorteo de casi 2.000 cheques regalo.

Der Weihnachtsmarkt wird vom Verein Lo Saint-Marsaut im Stadtzentrum der mittelalterlichen Stadt organisiert. Um 15 Uhr kommt der Weihnachtsmann vom Glockenturm herunter und es gibt eine Tombola mit Geschenkgutscheinen im Wert von fast 2000 Euro zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-28 par SPL Terres de Limousin