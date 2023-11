Les animations de Noël de l’association des commerçants Centre Ville Saint-Léonard-de-Noblat, 9 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

L’association des commerçants vous invite à fêter Noël à Saint Léo avec de nombreuses animations : Tombola, Concours de pâté de pommes de terre, Animations pour les enfants, et Marché de Noël.

2023-12-09 fin : 2023-12-23 . .

Centre Ville

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Merchants’ Association invites you to celebrate Christmas in Saint Léo with a variety of activities: Tombola, Potato Pie Contest, Children’s Activities and Christmas Market

La asociación de comerciantes le invita a celebrar la Navidad en Saint Léo con toda una serie de actividades: tómbola, concurso de pasteles de patata, animación infantil y mercado navideño

Die Händlervereinigung lädt Sie ein, Weihnachten in Saint Léo mit zahlreichen Veranstaltungen zu feiern: Tombola, Kartoffelpasteten-Wettbewerb, Kinderanimation und Weihnachtsmarkt

Mise à jour le 2023-11-22 par SPL Terres de Limousin