La tombola de Noël Centre Ville Saint-Léonard-de-Noblat, 9 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

L’association des commerçants organise une tombola du 9/12 au 23/12 pour gagner des chèques cadeaux d’une valeur totale de 1000€.

2023-12-09 fin : 2023-12-23 . .

Centre Ville

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The merchants’ association is organizing a tombola from 9/12 to 23/12 to win gift vouchers worth a total of 1000?

La asociación de comerciantes organiza una tómbola del 9/12 al 23/12 para ganar cheques regalo por un valor total de 1.000?

Der Handelsverband organisiert vom 9.12. bis zum 23.12. eine Tombola, bei der Sie Geschenkgutscheine im Gesamtwert von 1000 Euro gewinnen können

Mise à jour le 2023-11-22 par SPL Terres de Limousin