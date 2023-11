Journée d’animations pour le Téléthon Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat, 2 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon 2023, la mairie avec plusieurs associations organise un programme d’animations avec des concerts, activités sportives pour les enfants, lancement des décorations de Noël, randonnée et gala par l’ensemble chorégraphique de Sauviat sur Vige..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Centre ville

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Telethon 2023, the town council and several associations are organizing a program of events including concerts, sporting activities for children, the launch of Christmas decorations, a hike and a gala performance by the Sauviat sur Vige choreographic ensemble.

En el marco del Teletón 2023, el ayuntamiento y varias asociaciones organizan un programa de actos que incluye conciertos, actividades deportivas para niños, el lanzamiento de adornos navideños, una marcha y una gala a cargo del conjunto coreográfico Sauviat sur Vige.

Im Rahmen des Telethons 2023 organisiert die Stadtverwaltung zusammen mit mehreren Vereinen ein Unterhaltungsprogramm mit Konzerten, sportlichen Aktivitäten für Kinder, dem Start der Weihnachtsdekoration, einer Wanderung und einer Gala des Choreografie-Ensembles von Sauviat sur Vige.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de Noblat