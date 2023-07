Marché hebdomadaire Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat, 25 mars 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Venez flâner dans la halle marchande et les rues avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et autres produits …..

2023-03-25 fin : 2023-03-25 12:30:00. EUR.

Centre ville

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and stroll through the market hall and the surrounding streets to discover fruits, vegetables, flowers, farmhouse cheeses as well as clothing and other products ….

Venga a pasear por el mercado y las calles circundantes para descubrir frutas, verduras, flores, quesos de granja, así como ropa y otros productos ….

Schlendern Sie durch die Markthalle und die umliegenden Straßen und entdecken Sie Obst, Gemüse, Blumen, Käse vom Bauernhof sowie Kleidung und andere Produkte ….

Mise à jour le 2023-04-28 par OT de Noblat