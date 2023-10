Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains, 27 décembre 2023, Saint-Gervais-les-Bains.

Saint-Gervais-les-Bains,Haute-Savoie

Dès la nuit tombée, Saint Gervais revêt son habit de lumière et brille de mille feux. De nature contemplative et sonore, les structures exposées ne vous laisseront pas indifférents..

2023-12-27 17:00:00 fin : 2023-01-03 22:30:00. .

Centre Ville

Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Admire in the center of Saint-Gervais, the light installations that participated in the success of the famous « Fête des Lumières » of Lyon.

En cuanto cae la noche, Saint Gervais se pone su traje de luces y brilla con mil luces. De carácter contemplativo y sonoro, las estructuras expuestas no le dejarán indiferente.

Sobald die Nacht hereinbricht, zieht Saint Gervais sein Lichtkleid an und erstrahlt in tausend Lichtern. Die ausgestellten Strukturen sind von kontemplativer und klanglicher Natur und werden Sie nicht gleichgültig lassen.

