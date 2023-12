Marché de Noël Centre ville Saint-Chamas, 1 décembre 2023, Saint-Chamas.

Saint-Chamas,Bouches-du-Rhône

Marché de noël organisé par la municipalité en partenariat avec l’Office de Tourisme. Déambulation, distribution de friandises, ateliers, arrivée du père noël et photo, spectacle nocturne..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Centre ville

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Christmas market organized by the municipality in partnership with the Tourist Office. Strolling, candy distribution, workshops, arrival of Santa Claus and photo, night show.

Mercado de Navidad organizado por el ayuntamiento en colaboración con la Oficina de Turismo. Paseos, reparto de dulces, talleres, llegada de Papá Noel y foto, espectáculo nocturno.

Weihnachtsmarkt, der von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt organisiert wird. Umzug, Verteilung von Süßigkeiten, Workshops, Ankunft des Weihnachtsmanns und Foto, Nachtshow.

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme de Saint Chamas