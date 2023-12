394ÈMES FÊTE DU CHAUSSON AUX POMMES Centre ville Saint-Calais Catégories d’Évènement: Saint-Calais

Début : 2024-08-31 09:00:00

fin : 2024-09-01 Fête du Chausson aux Pommes : Spectacles, fête foraine, brocante, concerts, défilé,marché artisanal.

Fête traditionnelle organisée depuis plus de trois siècles en souvenir de la châtelaine qui sauva la ville de la famine. Venez vous divertir et vous régaler de délicieux chaussons aux pommes. .

