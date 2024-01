Marché de Saint-Astier centre ville Saint-Astier, jeudi 29 février 2024.

Saint-Astier Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 08:00:00

fin : 2024-02-29 12:00:00

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. S’étendant sur tout le centre ville, il fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Marché au gras sous la halle.

centre ville

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Vallée de l’Isle en Périgord