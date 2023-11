Marché de Saint-Astier centre ville Saint-Astier, 14 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Ce marché hebdomadaire est l’un des plus importants du département. Il s’étend sur tout le centre ville : il fait la part belle à la gastronomie locale et aux producteurs du terroir.

Place de la République : marché au gras et aux truffes.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 12:00:00. .

centre ville

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This weekly market is one of the biggest in the department. It covers the entire town center and features local gastronomy and producers.

Place de la République: fat and truffle market

Este mercado semanal es uno de los mayores del departamento. Abarca todo el centro de la ciudad y presenta la gastronomía y los productores locales.

Plaza de la República: mercado de la grasa y la trufa

Dieser Wochenmarkt ist einer der größten des Departements. Er erstreckt sich über das gesamte Stadtzentrum: Auf ihm stehen die lokale Gastronomie und die Erzeuger aus der Region im Mittelpunkt.

Place de la République: Fett- und Trüffelmarkt

Mise à jour le 2023-11-23 par Vallée de l’Isle