Saint-Astier Fête de la Lumière centre-ville Saint-Astier, 2 décembre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne 9ème édition de la Fête de la Lumière dès 17h en centre-ville Lancement des illuminations de Noël, projections, déambulations musicales, spectacles, pyrotechnie… Marie 05 53 02 42 80.

centre-ville

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



9th Fête de la Lumière (Festival of Light) from 5 p.m. downtown Launch of Christmas lights, projections, musical walks, shows, pyrotechnics… Marie 05 53 02 42 80 9ª Fiesta de la Luz a partir de las 17.00 horas en el centro de la ciudad Lanzamiento de las luces de Navidad, proyecciones, paseos musicales, espectáculos, pirotecnia… Marie 05 53 02 42 80 9. Ausgabe des Lichtfestes ab 17 Uhr im Stadtzentrum Start der Weihnachtsbeleuchtung, Projektionen, musikalische Umzüge, Shows, Pyrotechnik… Marie 05 53 02 42 80

