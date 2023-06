Marché de Saint André de Lidon Centre-ville Saint-André-de-Lidon, 1 janvier 2023, Saint-André-de-Lidon.

Saint-André-de-Lidon,Charente-Maritime

Sur la place du village, retrouvez les bons produits locaux des exposants et notamment un ostréiculteur et un boucher..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Centre-ville

Saint-André-de-Lidon 17260 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



On the village square, find the good local products of the exhibitors and in particular an oyster farmer and a butcher.

En la plaza del pueblo, encontrará buenos productos locales de los expositores, entre ellos un ostricultor y un carnicero.

Auf dem Dorfplatz finden Sie die guten lokalen Produkte der Aussteller, insbesondere eines Austernzüchters und eines Metzgers.

Mise à jour le 2023-06-09 par Communauté de communes de Gémozac