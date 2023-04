Marché hebdomadaire de Rousies centre ville, 1 janvier 2023, Rousies.

Le marché hebdomadaire prend place chaque Dimanche en Centre Ville

Environ 10 exposants vous accueillent de 8h jusque 12h30.

2023-01-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

centre ville

Rousies 59131 Nord Hauts-de-France



The weekly market takes place every Sunday in the city center

About 10 exhibitors welcome you from 8am to 12:30pm

El mercado semanal tiene lugar todos los domingos en el centro de la ciudad

Una decena de comerciantes le darán la bienvenida de 8:00 a 12:30 horas

Der Wochenmarkt findet jeden Sonntag im Stadtzentrum statt

Etwa 10 Aussteller empfangen Sie von 8 Uhr bis 12.30 Uhr

Mise à jour le 2023-01-27 par Office de Tourisme de l’Avesnois