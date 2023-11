Cavalcade centre-ville Rouffach, 3 mars 2024, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Le Haxa Gugga vous invite à fêter carnaval en famille ou entre amis. Accompagnez les chars et groupes musicaux qui défileront dans les rues de la cité Renaissance..

2024-03-03 fin : 2024-03-03 17:00:00. EUR.

centre-ville

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



The Haxa Gugga invites you to celebrate carnival with your family or friends. Join the floats and musical groups that will parade through the streets of the Renaissance city.

El Haxa Gugga le invita a celebrar el carnaval con su familia o amigos. Únase a las carrozas y grupos musicales que desfilarán por las calles de la ciudad renacentista.

Die Haxa Gugga lädt Sie ein, mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden Karneval zu feiern. Begleiten Sie die Wagen und Musikgruppen, die durch die Straßen der Renaissancestadt ziehen werden.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach