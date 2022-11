Rouen givrée Centre ville Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Rouen givrée 24 novembre 2022 – 2 janvier 2023

Du 24 novembre 2022 au 2 janvier 2023, venez découvrir cette 14e édition givrée. Marchés, spectacles, rendez-vous festifs et chaleureux sont au programme pour rythmer ces fêtes de fin d’année. Centre ville Rouen Rouen Seine-Maritime Normandie Rouen givrée 2022, c’est : Les marchés de Noël Du 24 novembre au 25 décembre 2022, un village d’une quarantaine de chalets blancs vous accueille à la place de la Cathédrale pendant un mois. Venez flâner tous les jours jusqu’à 20h pour faire le plein de cadeaux, de tartiflette ou encore de chocolats chauds pour les plus gourmands ! Le Calendrier de « l’avant Noël » Ouvrez une fenêtre chaque jour pour tenter de remporter des nombreux cadeaux savoureux ! Le Jardin des contemplations Rendez-vous au pied de la cathédrale à côté du marché de Noël, pour s’installer et déguster les spécialités des chalets de noël. Une scène accueille concerts, soirées spéciales pour créer un vrai espace de convivialité. Le Championnat normand du pull moche de Noël Enfilez votre « beau » pull moche aux motifs de Noël, aux couleurs chamarrées, avec pompons ou encore guirlandes, et inscrivez-vous au Championnat normand du Pull moche de Noël qui se déroulera le dimanche 18 décembre 2022 de 15h à 18h au Jardin des Contemplations, place de la Cathédrale ! Les Parades givrées Enfourchez votre vélo décoré pour participer à la Véloparade d’inauguration de Rouen givrée, le samedi 26 novembre 2022 devant l’hôtel de ville à 17h. Et rendez-vous le 4 décembre 2022 à partir de 17h, pour le parcours de la grande parade féerique. Le Refuge Givré Retrouvez le Refuge Givré à l’esplanade Marcel Duchamp devant le Musée des Beaux-Arts du 3 au 24 décembre 2022. Les enfants pourront participer à des ateliers créatifs et assister à des contes et des spectacles. Les Brocantes des enfants Certains jouets ne servent plus à vos enfants et dorment au fond de leurs armoires ? Venez les vendre lors des trois brocantes des enfants ! Ces brocantes organisées par et pour les enfants n’attendent plus que vous ! Les Animations à la patinoire Découvrez le programme des animations à la patinoire dans le cadre de Rouen Givrée 2022. Au programme à la patinoire : des animations pour tous, un jardin des Neiges, des initiations au hockey-sur-glace, un après-midi avec le Père Noël et bien sûr le désormais traditionnel « Gala glacé ». Les Rendez-vous givrés Les bibliothèques municipales, les piscines et le conservatoire de Rouen vous attendent pour leur programme culturel complètement givré !

