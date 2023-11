Venue du Père-Noël Centre ville Rosheim, 9 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

La présence du Père Noël sur le marché de Noël est toujours un moment magique pour les enfants. Avec son costume rouge et blanc, sa barbe blanche et son sac rempli de cadeaux, il apporte la joie et l’esprit festif de Noël.

(Sous réserve de météo favorable).

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Centre ville

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Santa’s presence at the Christmas market is always a magical moment for children. With his red and white suit, white beard and bag full of presents, he brings the joy and festive spirit of Christmas.

(Weather permitting)

La presencia de Papá Noel en el mercado navideño es siempre un momento mágico para los niños. Con su traje rojo y blanco, su barba blanca y su bolsa llena de regalos, transmite la alegría y el espíritu festivo de la Navidad.

(Sujeto a condiciones meteorológicas favorables)

Die Anwesenheit des Weihnachtsmanns auf dem Weihnachtsmarkt ist für Kinder immer ein magischer Moment. Mit seinem rot-weißen Anzug, seinem weißen Bart und seinem Sack voller Geschenke bringt er Freude und die festliche Stimmung von Weihnachten mit sich.

(Vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen)

