Lancement des illuminations Centre ville Rosheim, 24 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Participez au lancement des illuminations de la cité romane ! Découvrez la place de la République, le parvis de l’église Saints Pierre-et-Paul et le centre-ville parés de leurs plus beaux atours : un Noël tout en lumière et en douceur à l’image des traditions alsaciennes….

2023-11-24 fin : 2023-11-24 18:30:00. EUR.

Centre ville

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Take part in the launch of the Romanesque city?s illuminations! Discover the Place de la République, the square in front of the Saints Pierre-et-Paul church and the town center decked out in their finest finery: a Christmas full of light and softness in the image of Alsatian traditions?

¡Participe en el lanzamiento de las iluminaciones de la ciudad románica! Descubra la plaza de la República, la plaza de la iglesia de los Santos Pedro y Pablo y el centro de la ciudad engalanados con sus mejores galas: una Navidad llena de luz y dulzura a imagen de las tradiciones alsacianas..

Nehmen Sie am Start der Beleuchtung der romanischen Stadt teil! Entdecken Sie den Place de la République, den Vorplatz der Kirche Saints Pierre-et-Paul und das Stadtzentrum in ihrem schönsten Gewand: ein Weihnachtsfest voller Licht und Sanftheit, ganz im Sinne der elsässischen Traditionen

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile