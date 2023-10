Descente des bergers Centre ville Roquevaire, 24 décembre 2023, Roquevaire.

Roquevaire,Bouches-du-Rhône

C’est devenu une tradition, la Confrérie Saint Eloi Saint Vincent de Roquevaire organise le 24 décembre, sa descente des bergers avec moutons, ânes bâtés et de nombreux figurants en costume d’époque..

2023-12-24 17:00:00 fin : 2023-12-24 . .

Centre ville

Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



It has become a tradition, the Confrérie Saint Eloi Saint Vincent de Roquevaire organizes on December 24th, its descent of the shepherds with sheep, stick donkeys and many figurants in period costume.

Se ha convertido en una tradición, la Confrérie Saint Eloi Saint Vincent de Roquevaire organiza el 24 de diciembre, su bajada de los pastores con ovejas, burros y muchos figurantes en traje de época.

Es ist schon zur Tradition geworden, dass die Bruderschaft Saint Eloi Saint Vincent de Roquevaire am 24. Dezember ihren Schäferlauf mit Schafen, Eseln und vielen Statisten in historischen Kostümen organisiert.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile