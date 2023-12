Téléthon à Rochechouart Centre ville Rochechouart, 1 décembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Les 8 et 9 décembre prochain, retrouvez ce qui fait la force du Téléthon : la solidarité festive de millions d’anonymes partout en France, l’engagement des visages de France Télévisions et de nombreux artistes, la combativité et la détermination des malades et des chercheurs.

La ville de Rochechouart et ses associations locales sont à nouveau dans les starting-blocks !.

Centre ville

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On December 8 and 9, you’ll be able to enjoy all that makes the Telethon such a powerful event: the festive solidarity of millions of anonymous people all over France, the commitment of the faces of France Télévisions and numerous artists, and the fighting spirit and determination of patients and researchers.

The town of Rochechouart and its local associations are once again in the starting-blocks!

Los días 8 y 9 de diciembre, el Telemaratón reunirá lo que lo hace tan especial: la solidaridad festiva de millones de personas anónimas de toda Francia, el compromiso de los rostros de France Télévisions y de numerosos artistas, y el espíritu de lucha y la determinación de pacientes e investigadores.

La ciudad de Rochechouart y sus asociaciones locales están una vez más en el punto de partida

Am 8. und 9. Dezember können Sie erleben, was die Stärke des Telethon ausmacht: die festliche Solidarität von Millionen anonymer Menschen in ganz Frankreich, das Engagement der Gesichter von France Télévisions und zahlreicher Künstler, der Kampfgeist und die Entschlossenheit der Kranken und der Forscher.

Die Stadt Rochechouart und ihre lokalen Vereine stehen wieder in den Startlöchern!

