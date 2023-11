CORTÈGE DE LA SAINT-NICOLAS Centre Ville Remiremont, 3 décembre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Au cœur du centre-ville illuminé de Remiremont, le Saint Patron des écoliers accompagné de nombreux chars et groupes musicaux, défilera pour vous saluer.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. 0 EUR.

Centre Ville

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



In the heart of Remiremont’s illuminated town center, the patron saint of schoolchildren, accompanied by numerous floats and musical groups, will parade to greet you.

En el corazón del centro iluminado de Remiremont, la patrona de los escolares, acompañada de numerosas carrozas y grupos musicales, desfilará para saludarle.

Im Herzen der beleuchteten Innenstadt von Remiremont wird der Schutzpatron der Schüler in Begleitung zahlreicher Wagen und Musikgruppen vorbeiziehen, um Sie zu begrüßen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT REMIREMONT