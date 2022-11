Danse, jongleries et échasses par les lumineux Candides Centre-ville, Quai Jules Sandeau et Promenade 44510 Le pouliguen, 23 décembre 2022, .

Danse, jongleries et échasses par les lumineux Candides Vendredi 23 décembre, 16h00, 17h30 Centre-ville, Quai Jules Sandeau et Promenade 44510 Le pouliguen

Public

Dans le centre, sur le Quai et la Promenade : Danse, jongleries et échasses par les lumineux Candides L’hiver est blanc et de neigeux. Avec ce spectacle, il devient lumineux, vaporeux et joyeux, …

Centre-ville, Quai Jules Sandeau et Promenade 44510 Le pouliguen Centre-ville, Quai Jules Sandeau et Promenade 44510 Le pouliguen 44510

Dans le centre, sur le Quai et la Promenade : Danse, jongleries et échasses par les lumineux Candides

L’hiver est blanc et de neigeux. Avec ce spectacle, il devient lumineux, vaporeux et joyeux, grâce à ces quatre personnages blanchis de givre qui, à pas lents et légers se rapprochent, s’éloignent ou s’entrechoquent tels des flocons tourbillonnants



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-23T16:00:00+01:00

2022-12-24T03:30:00+01:00