Balèti gratuit

Samedi 15 juillet, 19h30
Centre ville, près de la gare, Frontignan (34)
Gratuit

Balèti gratuit à Frontignan, près de la gare, rue place d'Encarneau, dès 19h30, avec le duo Biscam pas.

Marie Frinking-Carcassés: accordéon bisonore.
Philippe Carcassés: hautbois du Bas-Languedoc, cornemuses bodega, cabreta, boha.

Le balèti commencera après le défilé, qui aura lieu dans le cadre de la fête du muscat.

Au programme: Danses occitanes faciles et conviviales, qu'on pourra apprendre sur place, inutile de « savoir les pas »! Un animateur compétent vous entraînera…

Pour se garer: parkings à proximité, à la salle de l'Aire ou dans l'ancienne gare de marchandises.

Balèti organisé par l'association Le temps jadis.

Renseignements: France 04 67 48 47 91
annie-france.monserra@hotmail.fr

