Fin : 2023-12-19T21:00:00+01:00 – 2023-12-19T23:30:00+01:00 A la salle Georges Brassens de Clermont l’Hérault, soirée des treize desserts. 19h30: Apéritif offert par Tega-los, l’association occitane de Clermont l’Hérault. 20h: repas partagé. Chacun amène quelque chose. 21h: Corne d’Aur’oc, chansons de Brassens en occitan languedocien, par Philippe Carcassés, accompagné de Marie Frinking-Carcassés (accordéon) et Daniel Domenge (guitare). 22h30: balèti avec los Bracejaires, le groupe musical de Tega-los. source : événement Brassens en occitan et Balèti publié sur AgendaTrad Centre ville, près de la gare, Clermont-l’Hérault (34) 4, Allée Roger Salengro

