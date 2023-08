Les Médiévales de PJ2S Centre-Ville Port-Jérôme-sur-Seine, 9 septembre 2023, Port-Jérôme-sur-Seine.

Port-Jérôme-sur-Seine,Seine-Maritime

Oyez, oyez, gentes dames et nobles seigneurs ! Préparez-vous pour une célébration sans pareille, car les Médiévales de PJ2S, la vénérable foire ancestrale, revient pour sa vingtième édition ! Pour la première fois en notre glorieuse histoire, deux jours d’émerveillement et de réjouissance vous attendent. Le samedi 9 septembre, l’épicentre de la féerie se tiendra au cœur du Centre-Ville, tandis que le dimanche 10 septembre, les festivités se déverseront dans la majestueuse Vallée du Télhuet. Plongez dans un univers médiéval féérique où se mêlent chevaliers intrépides, troubadours envoûtants et festivités flamboyantes.

Saltimbanques & Troubadours

En cette époque lointaine, où saltimbanques et troubadours égayent les allées, venez découvrir des spectacles hauts en couleur et en émotion, tous plus envoûtants les uns que les autres.

• Merwenn réchauffera les cœurs avec ses mélodies nordiques et son énergie rock, vous invitant à danser sur les traces des Vikings.

• Découvrez aussi l’art ancestral des lanceurs de drapeaux de Castiglion Fiorentino et plongez dans les origines de cette pratique médiévale, symbole de paix et de joie.

• Laissez-vous émerveiller par La Charette des Bateleurs, un spectacle interactif mêlant marionnettes acrobates, jongleuses et cracheuses de feu, le tout accompagné de mélodies historiques et d’une bonne dose d’humour.

• Et que serait une fête médiévale sans animaux ?

L’expérience unique de L’école des chèvres vous permettra de rencontrer 8 à 10 chèvres tout en découvrant leur univers et celui de leurs bergers.

Partez également à la découverte des «Gueux à chiens», une troupe singulière qui présentera un cortège de 50 oies aux plumages variés, accompagné de 2 chiens parfaitement dressés. Une expérience à ne pas manquer, où la mise en scène unique brisera les conventions et créera une connexion incroyable entre les animaux et le public.

«Passion de Roy» vous dévoilera les secrets de la fauconnerie dans un spectacle mêlant comédie et pédagogie !

Retrouvez également une quinzaine d’animaux à la ferme Tiligolo.

• Explorez l’histoire à travers des spectacles envoûtants et des campements immersifs : Vikings et leurs combats, les Perchées et leur spectacle poly-faunique, la naissance de Dragona, dragon enflammé et danses féeriques et enfin de preux chevaliers en déambulations. Une plongée fascinante dans le passé !

Moultes Réjouissances

• Exercez votre habileté et votre précision au Tir à l’arc, guidé par des experts passionnés mais aussi au Kubb et au lancer de haches, un défi ludique et sportif dans un cadre sécurisé.

• Les plus petits pourront profiter d’une promenade à poney tels de vaillants chevaliers ou encore rivaliser d’adresse au tournoi du petit manège de chevaux de bois.

• L’espace enfants sera un terrain de jeu médiéval avec des labyrinthes enchantés, des concours de tir à l’arbalète à bouchon, un escape game médieval, des jeux en réalité virtuelle.

• Testez votre adresse et votre stratégie avec les jeux en bois d’antan ou les jeux géants.

• La Belle Roue, un manège en bois écologique et solidaire, offrira des moments de joie pour tous. Mettez-vous en mouvement pour une fête durable !

Déambulations Enchantées

• Découvrez également les Chevaliers, qu’ils soient à pied ou à cheval, qui déambuleront avec grâce et prestance à travers la foule, rappelant la chevalerie de jadis.

• Le Dragon de Feu : Un dragon à trois têtes rythmant ses pas aux tambours, accompagné de troubadours envoûtants, vous transportera dans un univers entre histoire et rêves.

Guildes & Échopes

Plongez au cœur de l’artisanat et de la créativité médiévale avec des démonstrations captivantes !

• Les Faiseux de copeaux : Assistez au sciage de troncs, découvrez le tour à bois et même le lancer de bonbons avec un trébuchet, dans un véritable voyage dans le temps.

• Laissez-vous charmer par les ateliers pratiques, tels que la fabrication de flèches médiévales, la calligraphie, les enluminures ou encore le patchwork.

• Démonstration de poterie, ferronnerie et coutellerie : Découvrez les méthodes traditionnelles de création et de travail des métaux, de la poterie et de la coutellerie.

• Brassage de bières historiques : Laissez-vous guider à travers l’histoire de la bière, de sa fabrication à ses saveurs, lors de cette démonstration ludique.

• Explorez les techniques ancestrales de construction avec le village en torchis

Parures & Affublements

• Immergez-vous dans l’époque médiévale avec La Malle aux Costumes, une occasion unique de revêtir des habits d’antan et de vous fondre dans le paysage.

• Les DécoifFées vous transforment en créatures ensorcelantes avec leur maquillage artistique. pour sublimer votre apparence médiévale.

Pitance & Ripaille

Les saveurs médiévales vous attendent avec une variété d’options de restauration, allant des délices du self médiéval et son cochon de lait à la restauration rapide, en passant par les rafraîchissements sucrés des glaciers et crêpiers. Des mets succulents pour satisfaire tous les goûts

Dates & Horaires

Samedi 9 septembre – En centre-ville, de 10h à 18h

Dimanche 10 septembre – Dans la Vallée du Télhuet, de 10h à 18h

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans le passé tout en vous divertissant, en apprenant et en vous régalant de délices médiévaux. Rendez-vous les 9 et 10 septembre pour vivre des moments de magie et de réjouissance lors des Médiévales de PJ2S !.

Samedi 2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

Centre-Ville Notre-Dame-de-Gravenchon

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie



Hear ye, ye gentle ladies and noble lords! Get ready for a celebration like no other, for the PJ2S Medieval Fair, the venerable ancestral fair, returns for its twentieth edition! For the first time in our glorious history, two days of wonder and delight await you. On Saturday, September 9, the epicenter of the enchantment will be in the heart of downtown, while on Sunday, September 10, the festivities will spill over into the majestic Télhuet Valley. Immerse yourself in a fairytale medieval world of intrepid knights, bewitching troubadours and flamboyant festivities.

Acrobats & Troubadours

In a bygone era, when acrobats and troubadours brightened up the alleys, come and discover colorful and moving shows, each more enchanting than the last.

? Merwenn will warm hearts with her Nordic melodies and rock energy, inviting you to dance in the footsteps of the Vikings.

? Discover the ancestral art of the Castiglion Fiorentino flag throwers, and delve into the origins of this medieval practice, a symbol of peace and joy.

? Marvel at La Charette des Bateleurs, an interactive show featuring acrobatic puppeteers, jugglers and fire-eaters, accompanied by historical melodies and a good dose of humor.

? And what would a medieval festival be without animals?

The unique experience of L?école des chèvres will enable you to meet 8 to 10 goats and discover their world and that of their shepherds.

You’ll also discover the « Gueux à chiens », a singular troupe presenting a procession of 50 geese in a variety of plumages, accompanied by 2 perfectly trained dogs. An experience not to be missed, where the unique staging will break with convention and create an incredible connection between the animals and the audience.

« Passion de Roy » reveals the secrets of falconry in a show that combines comedy and education!

You’ll also find some fifteen animals at the Tiligolo farm.

? Explore history through spellbinding shows and immersive campsites: Vikings and their battles, the Perchées and their poly-fauna show, the birth of Dragona, a fiery dragon and fairy dances, and finally, valiant knights on the prowl. A fascinating plunge into the past!

Moultes Réjouissances

? Exercise your skill and precision in archery, guided by passionate experts, but also in Kubb and axe throwing, a fun and sporting challenge in a safe setting.

? The little ones can enjoy a pony ride like valiant knights, or compete in a tournament on the small wooden horse merry-go-round.

? The children?s area will be a medieval playground with enchanted mazes, cork-shooting competitions, a medieval escape game and virtual reality games.

? Test your skill and strategy with old-fashioned wooden games or giant games.

? La Belle Roue, an eco-friendly wooden merry-go-round, will provide fun for all. Get moving for a sustainable party!

Enchanted Wanderings

? Discover the Knights, whether on foot or on horseback, who stroll through the crowd with grace and poise, reminiscent of the chivalry of yesteryear.

? The Fire Dragon: A three-headed dragon beating to the beat of drums, accompanied by spellbinding troubadours, will transport you into a world of history and dreams.

Guilds & Stilts

Plunge into the heart of medieval craftsmanship and creativity with captivating demonstrations!

? Les Faiseux de copeaux: witness the sawing of logs, discover the wood lathe and even throw sweets with a trebuchet, in a real journey back in time.

? Let yourself be charmed by hands-on workshops such as medieval arrow-making, calligraphy, illumination and patchwork.

? Pottery, metalwork and cutlery demonstrations: Discover traditional methods of creating and working metals, pottery and cutlery.

? Brewing historical beers: Let us guide you through the history of beer, from its manufacture to its flavors, during this entertaining demonstration.

? Explore ancestral building techniques with the cob village

Adornments & Furnishings

? Immerse yourself in medieval times with La Malle aux Costumes, a unique opportunity to don the clothes of yesteryear and blend into the landscape.

? Les DécoifFées transform you into bewitching creatures with their artistic make-up to enhance your medieval appearance.

Pitance & Ripaille

Medieval flavors await you with a variety of catering options, from the delights of the medieval self and its suckling pig to fast food and sweet refreshments from ice-cream parlors and crêpiers. Delicious food to suit all tastes

Dates & Times

Saturday, September 9 – Downtown, 10am to 6pm

Sunday, September 10 – In the Télhuet Valley, from 10am to 6pm

Don’t miss this unique opportunity to plunge into the past while enjoying, learning and feasting on medieval delights. Rendezvous on September 9 and 10 to experience the magic and fun of the PJ2S Medieval Festival!

¡Atención, damas y nobles señores! Prepárense para una celebración sin igual, porque la Feria Medieval PJ2S, la venerable feria ancestral, ¡está de vuelta en su vigésima edición! Por primera vez en nuestra gloriosa historia, le esperan dos días de maravilla y deleite. El sábado 9 de septiembre, el epicentro del encanto estará en pleno centro de la ciudad, mientras que el domingo 10 de septiembre, la fiesta se extenderá al majestuoso valle del Télhuet. Sumérjase en un mágico mundo medieval de intrépidos caballeros, trovadores hechizantes y festividades flamígeras.

Acróbatas y trovadores

En una época pasada, cuando los acróbatas y trovadores alegraban las callejuelas, venga a descubrir espectáculos coloridos y emotivos, cada uno más encantador que el anterior.

? Merwenn calentará los corazones con sus melodías nórdicas y su energía rockera, invitándole a bailar tras las huellas de los vikingos.

? Descubra el antiguo arte de los lanzadores de banderas de Castiglion Fiorentino y profundice en los orígenes de esta práctica medieval, símbolo de paz y alegría.

? Maravíllese con La Charette des Bateleurs, un espectáculo interactivo con marionetas acrobáticas, malabaristas y tragafuegos, acompañado de melodías históricas y una buena dosis de humor.

? ¿Y qué sería de una fiesta medieval sin animales?

La experiencia única de L’école des chèvres le permitirá conocer de 8 a 10 cabras y descubrir su mundo y el de sus pastores.

También podrá descubrir a los « Gueux à chiens », una compañía única que presentará un desfile de 50 ocas de diversos plumajes, acompañadas por 2 perros perfectamente adiestrados. Una experiencia que no debe perderse, donde la singular puesta en escena romperá con lo convencional y creará una increíble conexión entre los animales y el público.

« Passion de Roy » le revelará los secretos de la cetrería en un espectáculo que combina comedia y educación

También encontrará una quincena de animales en la granja de Tiligolo.

? Explore la historia a través de espectáculos hechizantes y campamentos inmersivos: Los vikingos y sus batallas, los Perchées y su espectáculo de polifauna, el nacimiento de Dragona, un dragón de fuego y danzas de hadas y, por último, valientes caballeros al acecho. Una fascinante inmersión en el pasado

Moultes Réjouissances

? Ejercite su destreza y precisión en el tiro con arco, guiado por expertos apasionados, así como en el lanzamiento de Kubb y hachas, un desafío divertido y deportivo en un entorno seguro.

? Los más pequeños podrán disfrutar de un paseo en poni como valientes caballeros, o competir en un torneo en el tiovivo de caballitos de madera.

? La zona infantil será un patio de recreo medieval con laberintos encantados, competiciones de tiro con ballesta de corcho, un juego de escape medieval y juegos de realidad virtual.

? Pon a prueba tu habilidad y estrategia con juegos de madera a la antigua usanza o juegos gigantes.

? La « Belle Roue », un tiovivo ecológico de madera, proporcionará diversión para todos. ¡Muévete para una fiesta sostenible!

Paseos encantados

? Descubra a los caballeros, a pie o a caballo, que se pasearán entre la multitud con gracia y presencia, evocando la caballerosidad de antaño.

? El Dragón de Fuego: Un dragón de tres cabezas que late al ritmo de los tambores, acompañado por trovadores hechizantes, le transportará a un mundo de historia y de ensueño.

Gremios y zancos

Sumérjase en el corazón de la artesanía y la creatividad medievales con cautivadoras demostraciones

? Los astilleros: Observe cómo se sierran troncos, descubra el torno de madera e incluso lance caramelos con un trebuchet, en un auténtico viaje al pasado.

? Déjese seducir por los talleres prácticos, como la fabricación de flechas medievales, la caligrafía, la iluminación y el patchwork.

? Demostraciones de alfarería, metalistería y cuchillería: Descubra los métodos tradicionales de creación y trabajo de los metales, la alfarería y la cuchillería.

? Elaboración de cervezas históricas: Déjese guiar por la historia de la cerveza, desde su fabricación hasta sus sabores, durante esta divertida demostración.

? Explore las técnicas de construcción tradicionales con el pueblo de cob

Adornos y mobiliario

? Sumérjase en la época medieval con La Malle aux Costumes, una oportunidad única para ponerse las ropas de antaño y fundirse con el paisaje.

? Les DécoifFées le transformarán en criaturas hechizantes con su maquillaje artístico para realzar su aspecto medieval.

Pitance & Ripaille

Los sabores medievales le esperan con una gran variedad de opciones de restauración, desde las delicias del autoservicio medieval y su cochinillo hasta la comida rápida y los dulces refrescos de las heladerías y creperías. Delicias para todos los gustos

Fechas y horarios

Sábado 9 de septiembre – En el centro de la ciudad, de 10.00 a 18.00 horas

Domingo 10 de septiembre – En el valle de Télhuet, de 10.00 a 18.00 horas

No se pierda esta oportunidad única de sumergirse en el pasado mientras se divierte, aprende y disfruta de las delicias medievales. Únase a nosotros los días 9 y 10 de septiembre para vivir la magia y la diversión del Festival Medieval PJ2S

Hört, hört, ihr edlen Damen und Herren! Bereiten Sie sich auf eine unvergleichliche Feier vor, denn die PJ2S-Mittelaltermesse, der ehrwürdige Jahrmarkt der Vorfahren, kehrt zum zwanzigsten Mal zurück! Zum ersten Mal in unserer glorreichen Geschichte erwarten Sie zwei Tage des Staunens und der Freude. Am Samstag, dem 9. September, wird das Epizentrum des Zaubers im Herzen des Stadtzentrums liegen, während sich die Feierlichkeiten am Sonntag, dem 10. September, in das majestätische Tal des Télhuet ergießen werden. Tauchen Sie ein in eine märchenhafte mittelalterliche Welt, in der unerschrockene Ritter, betörende Troubadoure und rauschende Feste aufeinandertreffen.

Saltimbanques & Troubadours

In dieser fernen Epoche, in der Saltimbanques und Troubadoure die Alleen beleben, erleben Sie farbenfrohe und emotionale Darbietungen, von denen eine bezaubernder ist als die andere.

? Merwenn wird mit ihren nordischen Melodien und ihrer rockigen Energie die Herzen erwärmen und Sie dazu einladen, auf den Spuren der Wikinger zu tanzen.

? Entdecken Sie auch die uralte Kunst der Fahnenschwinger von Castiglion Fiorentino und tauchen Sie ein in die Ursprünge dieser mittelalterlichen Praxis, die ein Symbol des Friedens und der Freude ist.

? Lassen Sie sich von La Charette des Bateleurs, einer interaktiven Show mit Marionettenakrobaten, Jongleuren und Feuerspuckern, verzaubern, die von historischen Melodien und einer gehörigen Portion Humor begleitet wird.

? Und was wäre ein mittelalterliches Fest ohne Tiere?

Die einzigartige Erfahrung der Ziegenschule ermöglicht es Ihnen, 8 bis 10 Ziegen zu treffen und ihre Welt und die ihrer Hirten zu entdecken.

Entdecken Sie auch die « Gueux à chiens », eine einzigartige Truppe, die einen Umzug von 50 Gänsen mit unterschiedlichem Federkleid vorführt, begleitet von zwei perfekt ausgebildeten Hunden. Ein Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten, denn die einzigartige Inszenierung bricht mit Konventionen und schafft eine unglaubliche Verbindung zwischen den Tieren und dem Publikum.

« Passion de Roy » wird Ihnen die Geheimnisse der Falknerei in einer Show enthüllen, die Komik und Pädagogik miteinander verbindet!

Auch auf dem Bauernhof Tiligolo sind rund 15 Tiere anzutreffen.

? Erforschen Sie die Geschichte mit Hilfe von fesselnden Shows und immersiven Camps: Wikinger und ihre Kämpfe, die Perchées und ihre Poly-Fauna-Show, die Geburt von Dragona, ein feuriger Drache und märchenhafte Tänze und schließlich tapfere Ritter auf ihren Wanderungen. Ein faszinierender Einblick in die Vergangenheit!

Vielfältige Freuden

? Trainieren Sie Ihre Geschicklichkeit und Präzision beim Bogenschießen unter Anleitung von passionierten Experten, aber auch beim Kubb und Axtwerfen, einer spielerischen und sportlichen Herausforderung in einem sicheren Rahmen.

? Die Kleinsten können wie tapfere Ritter auf Ponys reiten oder ihre Geschicklichkeit beim Turnier auf dem kleinen Holzpferdekarussell unter Beweis stellen.

? Der Kinderbereich ist ein mittelalterlicher Spielplatz mit verzauberten Labyrinthen, Armbrustschießen mit Korken, einem mittelalterlichen Escape Game und Virtual-Reality-Spielen.

? Testen Sie Ihre Geschicklichkeit und Strategie mit den alten Holzspielen oder den Riesenspielen.

? La Belle Roue, ein ökologisches und solidarisches Holzkarussell, wird Momente der Freude für alle bieten. Setzen Sie sich in Bewegung für ein nachhaltiges Fest!

Verzauberte Umzüge

? Entdecken Sie auch die Ritter, ob zu Fuß oder zu Pferd, die mit Anmut und Haltung durch die Menge schreiten und an das Rittertum vergangener Zeiten erinnern werden.

? Der Feuerdrache: Ein dreiköpfiger Drache, der seine Schritte mit Trommeln rhythmisiert, begleitet von bezaubernden Troubadouren, wird Sie in eine Welt zwischen Geschichte und Träumen entführen.

Gilden & Schächte

Tauchen Sie mit fesselnden Vorführungen in das Herz des mittelalterlichen Handwerks und der Kreativität ein!

? Die Spänemacher: Sehen Sie zu, wie Baumstämme zersägt werden, entdecken Sie die Drechselbank und sogar das Werfen von Bonbons mit einem Trebuchet – eine wahre Zeitreise.

? Lassen Sie sich von den praktischen Workshops verzaubern, wie z. B. der Herstellung mittelalterlicher Pfeile, Kalligraphie, Buchmalerei oder Patchwork.

? Vorführung von Töpferei, Schmiedekunst und Messerschmiedekunst: Entdecken Sie die traditionellen Methoden der Metallgestaltung und -bearbeitung, der Töpferei und der Messerschmiedekunst.

? Brauen historischer Biere: Lassen Sie sich bei dieser spielerischen Vorführung durch die Geschichte des Bieres führen, von seiner Herstellung bis hin zu seinen Geschmacksrichtungen.

? Erforschen Sie althergebrachte Bautechniken mit dem Lehmdorf

Schmuck & Einrichtungsgegenstände

? Tauchen Sie mit La Malle aux Costumes in das Mittelalter ein – eine einzigartige Gelegenheit, in alte Gewänder zu schlüpfen und mit der Landschaft zu verschmelzen.

? Les DécoifFées verwandeln Sie mit ihrem kunstvollen Make-up in zauberhafte Kreaturen, um Ihr mittelalterliches Aussehen zu unterstreichen.

Pitance & Ripaille

Die Geschmäcker des Mittelalters erwarten Sie mit einer Vielzahl von Essensoptionen, von den Köstlichkeiten des mittelalterlichen Selbstbedienungsladens mit Spanferkel über Fastfood bis hin zu süßen Erfrischungen von Eisdielen und Crêpes-Buden. Köstliche Speisen für jeden Geschmack

Daten & Uhrzeiten

Samstag, 9. September – Im Stadtzentrum, von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 10. September – Im Tal des Télhuet, von 10 bis 18 Uhr

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, in die Vergangenheit einzutauchen und dabei Spaß zu haben, etwas zu lernen und sich mit mittelalterlichen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Wir treffen uns am 9. und 10. September, um bei den Mediävalen von PJ2S Momente der Magie und der Vorfreude zu erleben!

