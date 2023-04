Marché de Pontcharra Centre ville Pontcharra Catégories d’Évènement: Isère

PONTCHARRA

Marché de Pontcharra Centre ville, 5 janvier 2023, Pontcharra. Marché le jeudi matin dans le Centre.

Marché traditionnel (alimentaire, vêtements ….)..

2023-01-05 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-28 12:30:00. .

Centre ville

Pontcharra 38530 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Thursday morning market in the Centre.

Traditional market (food, clothes ….). Mercado del jueves por la mañana en el centro.

Mercado tradicional (alimentos, ropa ….). Markt am Donnerstagmorgen im Zentrum.

Traditioneller Markt (Lebensmittel, Kleidung ….). Mise à jour le 2022-12-30 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

