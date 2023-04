Marché hebdomadaire Centre ville, 1 janvier 2023, Pont-de-Vaux.

Vivants et colorés, découvrez nos marchés emprunts de traditions où vous trouverez volailles de Bresse, fruits et légumes de la région et autres productions locales..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Centre ville Place de la Promenade

Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover our lively, colourful markets which are full of tradition and where you can buy Bresse poultry, local fruit and vegetables and other local products.Wednesday morning at Pont-de-Vaux. Saturday morning at Manziat.

Animados y coloridos, descubra nuestros mercados tradicionales donde encontrará aves de corral de Bresse, frutas y verduras de la región y otros productos locales.

Entdecken Sie unsere lebendigen und farbenfrohen Märkte, auf denen Sie Geflügel aus der Bresse, Obst und Gemüse aus der Region und andere lokale Produkte finden.

Mise à jour le 2020-04-09 par Office de Tourisme des pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux