La parade blanche Centre-ville Pierrelatte, 9 décembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Les Ambianceurs vous embarquent dans l’univers des fêtes avec leur parade blanche. Ils vous feront vibrer et danser du plus jeune au plus âgé, aux sons des musiques traditionnelles de Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Centre-ville

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Ambianceurs take you into the world of the holidays with their white parade. From the youngest to the oldest, they’ll have you dancing to the sounds of traditional Christmas music.

Les Ambianceurs te transportarán al mundo de las fiestas con su desfile blanco. Te harán moverte y bailar, desde los más pequeños a los más mayores, al son de la música tradicional navideña.

Die Ambianceurs entführen Sie mit ihrer weißen Parade in die Welt der Festtage. Sie werden Sie von den Jüngsten bis zu den Ältesten zu den Klängen traditioneller Weihnachtsmusik in Schwingung versetzen und zum Tanzen bringen.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence