Echassiers lumineux Centre-ville Pierrelatte, 8 décembre 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Découvrez un spectacle éblouissant avec les échassiers lumineux de la compagnie Indigo. Ils assureront une soirée enchanteresse et inoubliable, remplie de rêves et de féeries autour du Marché de Noël de Pierrelatte..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . .

Centre-ville

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover a dazzling show with the illuminated stilt-walkers of the Indigo company. They’ll ensure an enchanting and unforgettable evening, filled with dreams and enchantment around the Pierrelatte Christmas Market.

Descubra un espectáculo deslumbrante con los zancudos iluminados de la compañía Indigo. Le ofrecerán una velada encantadora e inolvidable, llena de sueños y encanto en torno al mercado navideño de Pierrelatte.

Entdecken Sie ein schillerndes Spektakel mit den leuchtenden Stelzenläufern der Kompanie Indigo. Sie sorgen für einen zauberhaften und unvergesslichen Abend voller Träume und Märchen rund um den Weihnachtsmarkt von Pierrelatte.

Mise à jour le 2023-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence