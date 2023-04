Fête mondiale du jeu Centre-ville, 28 mai 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale internationale du « World Play Day », mise en place par l’association internationale des ludothèques 23ème édition.

2023-05-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 17:00:00. EUR.

Centre-ville PIERREFITTE-NESTALAS

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



This event is part of the international day of « World Play Day », established by the International Association of Toy Libraries 23rd edition

Este acto forma parte del « Día Mundial del Juego » internacional, organizado por la Asociación Internacional de Ludotecas 23ª edición

Die Veranstaltung findet im Rahmen des « World Play Day » statt, der von der International Association of Ludotheken ins Leben gerufen wurde 23

