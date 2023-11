CHANTS DE NOËL – CHORALE LES ÉPHÉMÈRES Centre-ville Phalsbourg, 9 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

La chorale « Les Ephémères » déambule dans les rues de Phalsbourg pour vous proposer des chants autour de Noël.. Tout public

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

Centre-ville

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



The « Les Ephémères » choir takes to the streets of Phalsbourg to sing Christmas carols.

El coro « Les Ephémères » recorrerá las calles de Phalsbourg cantando villancicos.

Der Chor « Les Ephémères » schlendert durch die Straßen von Phalsbourg, um Ihnen Lieder rund um Weihnachten vorzutragen.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG