Fête de l’Hiver Centre Ville Oyonnax, 9 décembre 2023, Oyonnax.

Oyonnax,Ain

Mystique et féérique, la Ville d’Oyonnax vous donne rendez-vous pour la 24ème Fête de l’Hiver. Entrez dans l’univers enchanté de créatures étranges ou malicieuses. Entendez vous au loin des bruits de pas lourds et lents ?.

2023-12-09 15:30:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Centre Ville Rue Anatole France

Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Mystical and magical, the town of Oyonnax invites you to its 24th Winter Festival. Enter the enchanted world of strange and mischievous creatures. Can you hear heavy, slow footsteps in the distance?

Mística y mágica, la ciudad de Oyonnax le invita a su 24º Festival de Invierno. Entre en el mundo encantado de criaturas extrañas y traviesas. ¿Oyes pasos pesados y lentos a lo lejos?

Mystisch und märchenhaft: Die Stadt Oyonnax lädt Sie zum 24. Winterfest ein. Treten Sie ein in die verzauberte Welt seltsamer oder bösartiger Kreaturen. Hören Sie in der Ferne schwere, langsame Schritte?

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey