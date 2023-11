Marché animé et Jeux en bois Centre-ville Orthez, 26 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Animation musicale par la banda Lous Gaouyous d’Orthez.

Parvis de l’église St Pierre : Une gamme complète de jeux traditionnels originaux et insolites mélangeant stratégie, coopération, hasard et adresse..

2023-12-26

Centre-ville

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical entertainment by the Lous Gaouyous banda from Orthez.

Parvis de l’église St Pierre: A full range of original and unusual traditional games combining strategy, cooperation, chance and skill.

Animación musical a cargo de la banda Lous Gaouyous de Orthez.

Parvis de l’église St Pierre: Una gama completa de juegos tradicionales originales e insólitos que combinan estrategia, cooperación, azar y habilidad.

Musikalische Unterhaltung durch die Banda Lous Gaouyous aus Orthez.

Vorplatz der Kirche St. Pierre: Eine ganze Reihe origineller und ungewöhnlicher traditioneller Spiele, die Strategie, Kooperation, Zufall und Geschicklichkeit miteinander vermischen.

