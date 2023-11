Jeu de piste de Noël Centre-ville Orthez, 13 décembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Aide le Père Noël à retrouver son équipe dans les rues d’Orthez les cadeaux des enfants d’Orthez avant le début de sa tournée de distribution !

De nombreux indices seront éparpillés dans les vitrines des commerçants du centre-ville..

2023-12-13 fin : 2023-12-31 . EUR.

Centre-ville

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Help Santa find his team in the streets of Orthez to collect presents for the children of Orthez before he starts his distribution tour!

Many clues will be scattered in the windows of downtown merchants.

Ayuda a Papá Noel a encontrar a su equipo por las calles de Orthez y recoge regalos para los niños de Orthez antes de que empiece su gira de distribución

Habrá muchas pistas repartidas por los escaparates del centro de la ciudad.

Hilf dem Weihnachtsmann, in den Straßen von Orthez die Geschenke für die Kinder von Orthez zu finden, bevor er seine Verteilertour startet!

Zahlreiche Hinweise werden in den Schaufenstern der Geschäftsleute im Stadtzentrum verstreut sein.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Coeur de Béarn