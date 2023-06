Orléans Street Show Centre-ville Orléans, 10 juin 2023, Orléans.

Orléans Street Show Samedi 10 juin, 15h00 Centre-ville

Samedi 10 juin, de 15h à 19h, la deuxième édition d’Orléans Street Show investira le coeur de ville, et laissera place aux artistes, accompagnés par leurs associations : places de la République, du Châtelet, de Loire et du Martroi et sur le quai Châtelet ainsi qu’au CRIJ (3 rue de la Cholerie, Orléans).

Retrouvez les French Fruits, ONI Film, Starlight Evénements, Parade prod & Le Saloon, Marie Lafargue et Florence Hatab ou encore le Tchou Tchou Club !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T15:00:00+02:00 – 2023-06-10T19:00:00+02:00

