Orléans Street Show Centre-ville Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Orléans Street Show Centre-ville, 18 mars 2023, Orléans. Orléans Street Show Samedi 18 mars, 14h00 Centre-ville Entrée libre Qu’on se le dise, le 18 mars, l’ambiance va assurément monter d’un cran. La programmation a été élaborée en partenariat avec des associations du cru ; elle témoigne d’une belle pluralité artistique.

Ainsi, L’Orléanaise donnera le ton, place du Martroi, avec une line-up mixant des DJ comme Presivick, Dysano, Khar et Danny. Du côté de la place du Châtelet, Parade Prod et le Saloon présenteront plusieurs artistes locaux : CLEH, Luska, Cer, Doodz, ColDsun. Le Tchou Tchou Club embarquera le public de la place de la République vers la destination électro. Enfin, place de Loire, cap sur la programmation de Mélocratie, avec Supernova, chantre du rap et du beatbox, et Jean Beatbox, touche-à-tout et fondateur d’Orléans Beatbox (devenu Mélocratie). Centre-ville Orléans Orléans Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00

2023-03-18T14:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:00:00+01:00 gratuit surprenez-moi

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Centre-ville Adresse Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Centre-ville Orléans

Centre-ville Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Orléans Street Show Centre-ville 2023-03-18 was last modified: by Orléans Street Show Centre-ville Centre-ville 18 mars 2023 Centre-ville Orléans orléans

Orléans Loiret