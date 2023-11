Objat fête Noël: boutique de Noël centre-ville Objat, 15 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Comme tous les ans, Objat fête Noël.

Diverses animations au programme dont une boutique de noël jusqu’au 24/12

Organisés par l’association Les Amis d’Objat

Vente d’Objets créatifs faits mains

Présence du Père Noel les 22 et 23/12

Nouveau pour les enfants : venez déposer votre lettre au père Noël située 1 rue J BUFFIERE.

2023-12-15 fin : 2023-12-24 . .

centre-ville

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As every year, Objat celebrates Christmas.

Various events on the program, including a Christmas store until 24/12

Organized by the association Les Amis d?Objat

Sale of hand-made creative objects

Santa Claus on 22 and 23/12

New for children: drop your letter to Santa Claus at 1 rue J BUFFIERE

Como cada año, Objat celebra la Navidad.

Diversos actos en el programa, incluida una tienda navideña hasta el 24/12

Organizado por la asociación Les Amis d’Objat

Venta de artículos creativos hechos a mano

Papá Noel los días 22 y 23/12

Novedad para los niños: vengan a dejar su carta a Papá Noel al 1 rue J BUFFIERE

Wie jedes Jahr feiert Objat Weihnachten.

Verschiedene Animationen auf dem Programm, darunter eine Weihnachtsboutique bis zum 24.12

Organisiert von der Vereinigung Les Amis d’Objat

Verkauf von handgefertigten kreativen Objekten

Anwesenheit von Père Noel am 22. und 23.12

Neu für Kinder: Geben Sie Ihren Brief an den Weihnachtsmann in der Rue J BUFFIERE 1 ab

Mise à jour le 2023-11-23 par Brive Tourisme