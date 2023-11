Objat fête Noël: marché de Noël Centre-ville Objat, 15 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Comme tous les ans, Objat fête Noël. Diverses animations au programme dont un marché de Noël sur le week-end.

Ouverture du marché de Noël avec une déambulation dans le centre-ville le vendredi 15/12 à 16h45 (départ devant l’école maternelle)

– Présence sosie de Charlie CHAMPLIN et du Père Noel

Organisée par l’association On Se Bouge Pour Nos Loulous

Crèche vivante de Noel + chorale sur le parvis de l’église le vendredi 15/12 à 17h30

Balade en poney dans le centre-ville les 16 et 17/12 organisé par Objat Uni

Présence du Père Noel et Atelier maquillage le 16/12 de 14h à 17h

Dans le centre-ville..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

Centre-ville

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As every year, Objat celebrates Christmas. A variety of events are on the program, including a weekend-long Christmas market.

Opening of the Christmas market with a stroll through the town center on Friday 15/12 at 4:45pm (departure in front of the nursery school)

? Charlie CHAMPLIN lookalike and Santa Claus in attendance

Organized by the association On Se Bouge Pour Nos Loulous

Live Christmas crib + choir on the church square, Friday 15/12 at 5:30 p.m

Pony rides in the town center on 16 and 17/12 organized by Objat Uni

Santa Claus and make-up workshop on 16/12 from 2pm to 5pm

In the town center.

Como cada año, Objat celebra la Navidad. El programa incluye diversos actos, entre ellos un mercado navideño durante el fin de semana.

Inauguración del mercado navideño con un paseo por el centro de la ciudad el viernes 15/12 a las 16.45 h (salida frente a la guardería)

? Asistirán un doble de Charlie CHAMPLIN y Papá Noel

Organizado por la asociación On Se Bouge Pour Nos Loulous

Cuna de Navidad en directo + coro delante de la iglesia el viernes 15/12 a las 17h30

Paseos en poni por el centro de la ciudad los días 16 y 17/12 organizados por Objat Uni

Papá Noel y taller de maquillaje el 16/12 de 14h a 17h

En el centro de la ciudad.

Wie jedes Jahr feiert Objat Weihnachten. Verschiedene Animationen stehen auf dem Programm, darunter ein Weihnachtsmarkt am Wochenende.

Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit einem Umzug durch das Stadtzentrum am Freitag, den 15.12. um 16.45 Uhr (Start vor der Vorschule)

? Anwesenheit des Charlie CHAMPLIN-Doubles und des Weihnachtsmanns

Organisiert von der Association On Se Bouge Pour Nos Loulous (Vereinigung On Se Bouge Pour Nos Loulous)

Lebende Weihnachtskrippe + Chor auf dem Vorplatz der Kirche am Freitag, den 15.12. um 17.30 Uhr

Ponyreiten im Stadtzentrum am 16. und 17. Dezember, organisiert von Objat Uni

Anwesenheit des Weihnachtsmanns und Schminkworkshop am 16.12. von 14 bis 17 Uhr

Im Stadtzentrum.

Mise à jour le 2023-11-23 par Brive Tourisme