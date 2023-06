Marché hebdomadaire d’Objat Centre ville Objat, 1 janvier 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Le centre ville d’Objat est animé par son important marché piéton.

Tous les dimanches matins….

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Centre ville

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Objat town center is bustling with activity thanks to its large pedestrian market.

Every Sunday morning…

El centro de Objat bulle de vida gracias a su gran mercado peatonal.

Todos los domingos por la mañana…

Das Stadtzentrum von Objat wird durch seinen wichtigen Fußgängermarkt belebt.

Jeden Sonntagmorgen…

Mise à jour le 2023-06-26 par Brive Tourisme