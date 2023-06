Fête de la Musique Centre-ville Nyons, 21 juin 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

À l’occasion de la Fête de la Musique un large choix de concerts et animations musicales vous est proposé, avec le concert phare de « La Brigade du Kif » à 22h..

2023-06-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

Centre-ville

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the Fête de la Musique, we’re offering a wide choice of concerts and musical events, with the flagship concert by « La Brigade du Kif » at 10pm.

Con motivo de la Fiesta de la Música, ofrecemos una amplia selección de conciertos y eventos musicales, entre ellos el concierto estelar de « La Brigade du Kif » a las 22:00 horas.

Anlässlich der Fête de la Musique wird Ihnen eine große Auswahl an Konzerten und musikalischen Animationen geboten, mit dem Vorzeigekonzert von « La Brigade du Kif » um 22 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale