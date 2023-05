27e Fête du Couteau à Nontron Centre-ville, 5 août 2023, Nontron.

Nontron,Dordogne

La 27e édition de la Fête du Couteau à Nontron aura lieu les 5 et 6 août 2023. Vous pourrez acquérir des couteaux d’exception mais aussi et surtout découvrir l’art de la coutellerie à travers de nombreuses animations tout le long du week-end..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-06 18:00:00.

Centre-ville

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The 27th edition of the Knife Festival in Nontron will take place on August 5 and 6, 2023. You will be able to acquire exceptional knives but also and especially to discover the art of cutlery through numerous animations throughout the weekend.

La 27ª edición del Festival del Cuchillo de Nontron tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto de 2023. Podrá comprar cuchillos excepcionales pero también y sobre todo descubrir el arte de la cuchillería a través de numerosas actividades durante todo el fin de semana.

Die 27. Ausgabe der Fête du Couteau in Nontron findet am 5. und 6. August 2023 statt. Sie können außergewöhnliche Messer erwerben, aber auch und vor allem die Kunst der Messerherstellung durch zahlreiche Animationen während des gesamten Wochenendes entdecken.

