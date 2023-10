12ème Chemin des Arts centre ville, Noisy-le-Roi, 14 octobre 2023, Noisy-le-Roi.

12ème Chemin des Arts 14 et 15 octobre centre ville,

Les artistes de Bailly et Noisy-le-Roi ouvrent les portes de leur atelier le temps d’un week-end.

C’est donc l’occasion de se promener dans nos charmants villages qui ont inspirés les impressionnistes et d’aller à la rencontre des artistes dans un cadre convivial. Avec leurs invités ils vous accueillent chez eux et prennent le temps de vous expliquer leur vision de l’art et leurs techniques artistiques.

Un parcours fléché vous guidera d’un lieu à l’autre et le plan de la ville et du parcours est accessible sur https://www.lechemindesarts.fr/bnr/chemin.php?theExpo=11

Bonne promenade!

Noisy-le-Roi 78590 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T13:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

2023-10-15T13:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

artiste peinture