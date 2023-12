JEU DE PISTE DE NOEL CENTRE VILLE Muret, 4 décembre 2023, Muret.

Muret,Haute-Garonne

L’ association des commerçants des rues pavées de Muret vous propose un grand jeu de piste du 5 au 25 décembre : le village de Noël..

2023-12-05 fin : 2023-12-25 . .

CENTRE VILLE

Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie



From December 5 to 25, the Muret paved streets merchants’ association is organizing a great treasure hunt: the Christmas village.

La asociación de comerciantes de las calles empedradas de Muret organiza del 5 al 25 de diciembre una gran búsqueda del tesoro: el pueblo de Navidad.

Die Vereinigung der Händler der gepflasterten Straßen von Muret bietet Ihnen vom 5. bis zum 25. Dezember eine große Schnitzeljagd an: das Weihnachtsdorf.

Mise à jour le 2023-11-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE