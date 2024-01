Carnaval Centre ville Moulins, dimanche 7 avril 2024.

Moulins Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

La Ville de Moulins et ses équipes municipales, Associations et entreprises locales vont se mobiliser à nouveau pour vous présenter un week-end festif et familial à la hauteur de vos espérances.

Centre ville

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région