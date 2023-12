Mortagne fait briller Noël Centre-ville Mortagne-au-Perche, 4 décembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Mortagne fait briller Noël. Manifestations organisées par la ville de Mortagne-au-Perche.

Au programme :

Vendredi 22 décembre :

– Marché de Noël proposé par les association, à partir de 17h, dans la salle des fêtes.

– Dés 17h30, déambulation dans les rues de Mortagne, avec les Allumeurs de Rêves, pour vous guider vers un concert de l’école de musique.

– A 19h, spectacle pyrotechnique dans le jardin de l’Hôtel de Ville, où le public pourra observer le show depuis le parking. Il s’agit d’un conte de Noël sur fond de laser et de feu d’artifice d’une quinzaine de minutes.

– Enfin, une autre déambulation emmènera le public sur le lieu d’un concert du groupe High Hopes Band du collège Emile Chartier

Samedi 23 décembre :

Les Allumeurs de Rêves et les Boudingues animeront la ville durant le marché. Le marché de Noël, dans la salle des fêtes, se tiendra jusqu’à 13h..

Centre-ville

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mortagne makes Christmas shine. Events organized by the town of Mortagne-au-Perche.

On the program:

Friday December 22:

– Christmas market proposed by associations, from 5pm, in the salle des fêtes.

– From 5.30pm, a stroll through the streets of Mortagne, with Les Allumeurs de Rêves, to guide you to a concert by the music school.

– At 7 p.m., a fireworks display in the garden of the Hôtel de Ville, where the public can watch the show from the parking lot. It’s a Christmas tale set against a backdrop of lasers and fireworks, lasting around 15 minutes.

– Finally, another stroll will take the public to the site of a concert by the High Hopes Band from collège Emile Chartier

Saturday, December 23:

Les Allumeurs de Rêves and Les Boudingues will liven up the town during the market. The Christmas market, in the salle des fêtes, will run until 1pm.

Mortagne ilumina la Navidad. Eventos organizados por la ciudad de Mortagne-au-Perche.

En el programa:

Viernes 22 de diciembre:

– Mercado de Navidad organizado por las asociaciones de la ciudad, a partir de las 17.00 h en el ayuntamiento.

– A partir de las 17.30 h, paseo por las calles de Mortagne con los Allumeurs de Rêves, que le guiarán hasta el concierto de la escuela de música.

– A las 19.00 h, fuegos artificiales en el jardín del Hôtel de Ville, donde el público podrá contemplar el espectáculo desde el aparcamiento. Se trata de un cuento de Navidad con láseres y fuegos artificiales de unos 15 minutos de duración.

– Por último, otro paseo llevará al público hasta el lugar del concierto de la banda High Hopes del instituto Emile Chartier

Sábado 23 de diciembre:

Les Allumeurs de Rêves y Les Boudingues animarán la ciudad durante el mercado. El mercado de Navidad se celebrará en la sala del pueblo hasta las 13h.

Mortagne bringt Weihnachten zum Leuchten. Von der Stadt Mortagne-au-Perche organisierte Veranstaltungen.

Auf dem Programm stehen:

Freitag, 22. Dezember :

– Weihnachtsmarkt, der von den Vereinen angeboten wird, ab 17 Uhr in der Festhalle.

– Ab 17.30 Uhr: Umzug durch die Straßen von Mortagne mit den Allumeurs de Rêves, um Sie zu einem Konzert der Musikschule zu führen.

– Um 19 Uhr findet im Garten des Rathauses eine pyrotechnische Show statt, die die Zuschauer vom Parkplatz aus beobachten können. Es handelt sich um eine Weihnachtsgeschichte mit Laser- und Feuerwerkshintergrund, die etwa 15 Minuten dauert.

– Schließlich wird eine weitere Wanderung das Publikum zum Ort eines Konzerts der High Hopes Band des Collège Emile Chartier führen

Samstag, den 23. Dezember :

Die Allumeurs de Rêves und die Boudingues werden die Stadt während des Marktes beleben. Der Weihnachtsmarkt in der Festhalle findet bis 13 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE