8ème Académie de Musique Ancienne – Impromptus Baroques au Marché de Mortagne-au-Perche Centre-ville Mortagne-au-Perche, 12 août 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Impromptus Baroques au Marché de Mortagne-au-Perche par les stagiaires de l’académie, chant choral et instruments.

10h30 : Eglise Notre-Dame

11h30 : Cour de la Maison Paroissiale.

D’autres surprises vous attendent….

2023-08-12 10:00:00 fin : 2023-08-12 13:00:00. .

Centre-ville

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Impromptus Baroques at the Mortagne-au-Perche Market by trainees from the academy, choral singing and instruments.

10:30 am: Eglise Notre-Dame

11:30am: Cour de la Maison Paroissiale.

Other surprises await you…

Impromptus barrocos en el mercado de Mortagne-au-Perche por aprendices de la academia, canto coral e instrumentos.

10.30 h: Iglesia de Notre-Dame

11.30 h: Patio de la Maison Paroissiale.

Otras sorpresas le esperan…

Barocke Impromptus auf dem Markt von Mortagne-au-Perche durch die Praktikanten der Akademie, Chorgesang und Instrumente.

10.30 Uhr: Kirche Notre-Dame

11.30 Uhr: Hof des Pfarrhauses.

Weitere Überraschungen erwarten Sie…

